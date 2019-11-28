Национальная экспозиция Беларуси открылась на индустриальной выставке в Риге

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси начала работу на Международной специализированной выставке материалов и технологий промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники и инструментов Tech Industry в Риге (Латвия). Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.
Белорусские предприятия третий раз подряд стали участниками Tech Industry. В этом году будут представлены Могилевский металлургический завод, ОАО "Могилевлифтмаш", станкозавод "Красный борец", Минский подшипниковый завод, предприятия концерна "Белнефтехим", а также ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", СЭЗ "Гомель-Ратон". Впервые к национальной экспозиции присоединятся Министерство образования, Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям.
Сегодня проходит Белорусско-латвийский форум при поддержке посольства Беларуси в Латвии и Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям (Латвия). Во время форума презентуются достижения и новейшие разработки Беларуси в металлургии, литейном производстве, машиностроении, металлообработке, а также строительной и нефтегазовой промышленности.
Организатором белорусской экспозиции традиционно стал Национальный центр маркетинга МИД при поддержке посольства Беларуси в Латвии.-0-