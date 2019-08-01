Национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке FoodAgro в Кении

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro в Найроби (Кения) начала работу Национальная экспозиция Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел, который является организатором экспозиции.

Свою продукцию представили предприятия концерна "Белгоспищепром", ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", открытые акционерные общества "Гомсельмаш", "МТЗ", "МАЗ", "Бобруйскагромаш", "Лидахлебопродукт", а также унитарное предприятие "Сморгонский комбинат хлебопродуктов".

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел

В торжественном открытии экспозиции приняли участие посол Беларуси в Кении Дмитрий Куптель, представители Кенийской национальной торгово-промышленной палаты, Министерства промышленности, торговли и кооперативов Республики Кения.

FoodAgro является составной частью крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). В этом году выставка проходит в 22-й раз. Беларусь впервые принимает в ней участие. Форум продлится по 3 августа. Предполагается, что участие Беларуси в выставке будет способствовать продвижению на кенийский рынок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продовольствия, сельскохозяйственной продукции, а также станет стартовой площадкой для выхода белорусских предприятий в страны КОМЕСА (интеграционное объединение Восточной и Южной Африки).-0-