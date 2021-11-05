5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси представлена на Китайской международной выставке импорта (CIIE), которая открылась в Шанхае. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

Представлены предприятия пищевой промышленности, информационных технологий, а также министерства, медицинские, научные и научно-производственные учреждения и университеты, демонстрирующие продукцию и услуги, которые могут быть востребованы среди китайских потребителей.

По информации ТПП, самым масштабным в национальном павильоне стал стенд Белорусского государственного концерна пищевой промышленности. Он презентует продукцию 16 производителей кондитерской, алкогольной, масложировой, пивоваренной, сахарной и консервной продукции. В национальной экспозиции участвуют также компании "Баймен Биотехнологии", "Белтаможсервис", "Экзон". Услуги китайским партнерам также предлагают Министерство образования, включая госуниверситеты, Национальная академия наук Беларуси и ряд научных институтов и научно-производственных организаций, а также Государственный комитет по науке и технологиям.

Как отметили в палате, отечественные компании участвуют в национальной экспозиции Беларуси на выставке CIIE-2021 дистанционно. В Шанхае работают сотрудники выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП, которые в случае заинтересованности китайских посетителей в продукции или услугах белорусских предприятий связывают стороны по видеосвязи. Таким образом обеспечиваются полноценные бизнес-переговоры в заранее оговоренное и удобное для участников время.

Кроме того, до 10 ноября включительно для онлайн-посетителей выставки доступен виртуальный стенд Беларуси, выполненный с использованием 3D-технологий. Акцент сделан на инвестиционной привлекательности страны, благоприятном бизнес-климате, работе в Минске и других городах всемирно известных компаний, богатых культурных традициях, туристическом секторе и успехах в спорте. Подробно описаны IT, сельское хозяйство, машиностроение, деревообработка.

Фото Белорусской торгово-промышленной палаты

Экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой. Выставочный оператор - "Белинтерэкспо".

Китайская международная выставка импорта проводится с 2017 года. В 2019 году она собрала 3,8 тыс. компаний из 180 стран. Общая сумма подписанных контрактов и протоколов о намерениях превысила $70 млрд. Выставку сопровождают десятки деловых мероприятий: семинары, конференции, бизнес-форумы. В церемонии открытия CIIE традиционно принимают участие главы государств и члены правительств многих стран.-0-