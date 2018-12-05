Национальная экспозиция Беларуси представлена на торговой выставке в Хошимине

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас принял участие в торжественной церемонии открытия 16-й торговой выставки Vietnam EXPO в Хошимине, которая проходит 5-8 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Андрей Дапкюнас возглавляет делегацию Беларуси, являющейся эксклюзивным почетным гостем выставки. Заместитель министра отметил, что почетный статус национальной экспозиции Беларуси на выставке обусловлен высоким уровнем белорусско-вьетнамского партнерства и взаимопонимания. Он также подчеркнул приоритетность Вьетнама как ключевого партнера Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии.

В национальной экспозиции участвуют более 50 крупных белорусских предприятий, стенды которых занимают 325 кв.м закрытой площади выставки. При формировании экспозиции акцент был сделан на наукоемкой, сложнотехнической продукции, а также товарах сельскохозяйственной группы и продуктах питания. Андрей Дапкюнас ознакомил вьетнамских партнеров с передовыми образцами белорусской экспортной продукции, технологий и услуг.

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел с руководителями ведущих вьетнамских компаний - выпускниками белорусских вузов. Достигнуты договоренности о совместных усилиях по расширению двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, туризма, инвестиций, торговли.

Тематика увеличения поставок тракторной техники во Вьетнам и страны региона обсуждалась на встрече Андрея Дапкюнаса с руководством компании "Меконг Машинери". Заместитель министра отметил важность разработки оптимальной и наиболее эффективной схемы продвижения белорусской сельскохозяйственной техники в Юго-Восточной Азии и подчеркнул потенциальную перспективность и востребованность в регионе новой модели малогабаритного трактора, производимой в Беларуси с традиционно высоким качеством и надежностью.

Замминистра также провел встречу с заместителем председателя Народного комитета Хошимина Ле Тхань Лиемом. Обсуждены вопросы организации поставок белорусской грузовой и коммунальной техники в Хошимин, а также возможный вклад белорусских субъектов хозяйствования в развитие транспортной инфраструктуры крупнейшего экономического центра Вьетнама.-0-