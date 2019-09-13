Национальная экспозиция Беларуси представлена на выставке Ulaanbaatar Partnership в Монголии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая открылась в столице Монголии Улан-Баторе 12 сентября. Свою продукцию и услуги демонстрируют 15 отечественных предприятий и организаций машиностроения, пищевой промышленности, науки и образования, сообщили БЕЛТА в "Белинтерэкспо".

Минский тракторный завод представляет на форуме новые модели тракторов BELARUS, "БелАЗ-Холдинг" - карьерные самосвалы, Дзержинский экспериментально-механический завод - оборудование для жилищного строительства, "Могилевлифтмаш" - лифты и эскалаторы, "СтанкоГомель" - металлообрабатывающие станки. Пять белорусских университетов - БГУ, БНТУ, БГТУ, БрГТУ и ГрГУ - демонстрируют научно-технические разработки для строительной, сельскохозяйственной, машиностроительной и медицинской отраслей. Кондитерская фабрика "Спартак" представляет наборы шоколадных конфет, белый шоколад с добавками и диабетический шоколад, Минский завод игристых вин - виноградные и игристые вина, слабоалкогольные коктейли.

Деловая программа включает более 10 мероприятий, посещение производственных и торговых предприятий Монголии, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом. Сегодня состоялся белорусско-монгольский бизнес-форум, где участники национальной экспозиции обсудили возможности сотрудничества с представителями более 60 монгольских предприятий.

Экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при участии Министерства образования, Министерства промышленности, концерна "Белгоспищепром", посольства Беларуси в Монголии, а также Монгольской национальной торгово-промышленной палаты. Выставочным оператором является унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.

По информации посольства Беларуси в Монголии, товарооборот между странами за первые шесть месяцев 2019 года составил $27,1 млн. Беларусь экспортирует в Монголию карьерные самосвалы, строительную технику, запчасти для автомобилей и тракторов, молочные продукты, сахар, лекарственные препараты. Основными позициями монгольского экспорта в Беларусь является полевой и плавиковый шпат.-0-