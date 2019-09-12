Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило атлас инвестпроектов на $1,4 млрд

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило атлас инвестиционных проектов с необходимым финансированием порядка $1,4 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по сопровождению инвесторов НАИП Артем Шкрыль, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальное агентство инвестиций и приватизации во время подготовки к Белорусскому промышленно-инвестиционному форуму совместно с госорганами, облисполкомами подготовило атлас инвестиционных проектов. В него вошли около 50 проектов с общей потребностью в инвестициях порядка $1,4 млрд", - рассказал Артем Шкрыль.

В атласе представлены проекты в таких сферах, как машиностроение, металлообработка, приборостроение, текстильная и пищевая промышленности, химия и нефтехимия.

Атлас презентуют на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет в Минске 17-20 сентября. Перечень предлагаемых инвестпроектов также будет доступен на сайте НАИП и Минпрома.

Во время мероприятия запланирован также Белорусско-японский экономический форум. "Это, можно сказать, ответный визит представителей Японии. НАИП в прошлом и этом году проводило экономические форумы в Японии, в которых участвовали около 100 японских компаний, что подтверждает интерес к белорусскому бизнесу", - отметил Артем Шкрыль.-0-