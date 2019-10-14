Национальное агентство инвестиций и приватизации улучшает портал "Дорожная карта инвестора"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации провело региональные семинары с руководством районов Брестской и Гродненской областей по совершенствованию работы интерактивного портала
Сегодня на портале размещены 298 и 164 инвестиционных предложений Гродненской и Брестской областей соответственно. Дальнейшая работа будет включать качественную обработку предложений, чтобы представить более подробную информацию о проектах для потенциальных инвесторов.
Встречи с представителями районных властей будут продолжены в Витебской, Могилевской и Гродненской областях.
Интерактивный портал "Дорожная карта инвестора" представляет собой атлас конкурентных преимуществ и перспективных направлений развития регионов Беларуси, в котором определены специализация, наличие инфраструктуры, ресурсный потенциал, ключевые компетенции и инвестиционные проекты для каждого района, города областного подчинения и областей, в том числе проекты в инновационной сфере.-0-