Национальное кадастровое агентство стало членом Международного института налогообложения недвижимости

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство (НКА) Государственного комитета по имуществу стало членом Международного института налогообложения недвижимости (International Property Tax Institute), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Членство в этой организации открывает новые возможности для повышения квалификации и активного обмена опытом белорусских оценщиков с иностранными коллегами, внедрения в стране прогрессивных технологий и подходов в массовой оценке земли и недвижимости. Это особенно ценно в условиях узкой специализации и инновационного характера деятельности оценщиков", - отметили в пресс-службе.

Международный институт налогообложения недвижимости - профессиональная некоммерческая организация, целью создания которой является улучшение и развитие систем налогообложения и массовой оценки недвижимости в мире.-0-