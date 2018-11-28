Национальную экспозицию Беларуси организуют на выставке в Аргентине в 2019 году

28 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси будет организована на выставке в Аргентине в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом семинара "Страны Латинской Америки. Экспортные перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году успешно провели выставку белорусской продукции в Гаване. В следующем году мы организуем Национальную экспозицию в Аргентине на одной из больших универсальных выставок", - сказал Владимир Улахович.

Он отметил большой потенциал сотрудничества со странами Латинской Америки. За январь-август товарооборот Беларуси с этими государствами достиг $1 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там уже известны белорусские калийные удобрения, техника БелАЗ, МТЗ. Этот рынок динамично развивается. Согласно прогнозам финансовых институтов, в ближайшие 20 лет число потребителей в регионе достигнет 800 млн человек. Импортный портфель стран Латинской Америки в прошлом году превысил $1 трлн. Маркетинговый анализ указывает на возможную востребованность в регионе электротехнической и нефтехимической продукции (полимеры, пластмассы), измерительных приборов, силового оборудования. Также эти страны заинтересованы в поставках лекарств. Аграрный сектор Латинской Америки могут заинтересовать белорусские удобрения и технологии в растениеводстве и животноводстве. "Мы проанализировали импортный портфель основных государств Южной Америки и выяснили, что из Европы туда поставляется мебель, холодильники. Несомненно, там есть место и для нашей продукции", - добавил председатель БелТПП.

Говоря об особенностях работы по освоению рынка Латинской Америки, Владимир Улахович отметил, что страны региона имеют общий с Беларусью взгляд на развитие международных отношений, в основе которых равноправие, открытые и понятные отношения в экономической сфере, независимость государства.

Семинар "Страны Латинской Америки. Экспортные перспективы" проходит в Национальной библиотеке в формате круглого стола. В нем участвуют представители около 100 белорусских предприятий, дипломатических, консульских учреждений Аргентины, Кубы, Мексики, Чили. Компании получат информацию прикладного характера, необходимую для выхода на рынок региона. В программе также презентации стран Латинской Америки. Семинар является очередным мероприятием проекта БелТПП "Школа экспорта".-0-