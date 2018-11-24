Национальную экспозицию Беларуси планируют организовать в Джакарте в 2019 году

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную экспозицию Беларуси планируют организовать в Джакарте осенью 2019 года. Об этом сообщил сегодня председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на открытии выставочного мероприятия Indonesia Business Expo, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень хотим, чтобы Беларусь лучше узнали в Индонезии. Поэтому в наших планах организация белорусской национальной экспозиции в Джакарте в октябре следующего года, где индонезийские партнеры и друзья смогут увидеть наши новые продукты, познакомиться с нашим бизнесом, предприятиями и культурой", - сказал Владимир Улахович.

Председатель БелТПП отметил, что 25 лет дипотношений - наверное, не очень большой срок для истории. Но за эти годы Беларусь и Индонезия укрепили дружественные связи, нарастили торгово-экономическое сотрудничество, провели ряд важных государственных визитов.

"Как результат, мы сегодня можем сказать, что Беларусь и Индонезия - это страны, которые имеют огромные перспективы в своем сотрудничестве: в экономике, торговле, туризме", - подчеркнул он.

Выставка Indonesia Business Expo проходит в комплексе "БелЭкспо" 24-25 ноября. Ее посетители могут познакомиться с культурой и традициями Индонезии, узнать историю страны, попробовать национальные блюда и поучаствовать в самых разнообразных мастер-классах.-0-