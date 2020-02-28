Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси - 2035 планируют внести в Совмин до 1 апреля

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года планируют внести в правительство до 1 апреля. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков во время расширенного заседания коллегии Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"При разработке стратегии учитывались национальные интересы и международные обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Проводились тематические круглые столы с привлечением широкого круга экспертов. Мы постарались услышать каждую инициативу. Сегодня стоит задача доработать стратегию с учетом предложений госорганов и общественных организаций, провести ее общественное обсуждение и до 1 апреля внести в правительство", - сказал Александр Червяков.

Кроме того, разработана концепция Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Отрабатываются несколько сценариев развития в условиях новой реальности. Один из них целевой и должен обеспечивать темп роста экономики выше среднемирового. По словам министра, концепция рассмотрена в правительстве, системные направления экономической политики приняты за основу для дальнейшей работы. "Один из драйверов роста в следующую пятилетку - коммерческие виды услуг. При формировании программы и расчетов к ней каждый отраслевой регулятор должен представить конкретные предложения по их развитию. Особый упор - на экспорт услуг и меры по расширению участия частного бизнеса", - подчеркнул он.

Александр Червяков подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год должен быть увязан с пятилетней программой.-0-