30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные стандарты зеленого строительства планируют разработать и внедрить в Беларуси. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич, сообщает БЕЛТА.

"В новой пятилетке предстоит разработать и внедрить национальные стандарты зеленого строительства, развить добровольную сертификацию строительства объектов по таким стандартам. Это позволит заказчику, проектировщику использовать различные варианты тех или иных решений", - сказал Алексей Ананич.

По его словам, в последние годы под влиянием глобальных причин и факторов - увеличения стоимости природных ресурсов и сокращения их объемов, изменения климата, чрезмерной эксплуатации земель, роста численности населения в городах - стало существенно меняться отношение к возведению объектов. В связи с этим при строительстве и эксплуатации зданий применяются другие подходы, обеспечивающие снижение затрат, повышение качественных характеристик объектов и комфорта внутренней среды. Цель - снизить уровень потребления энергетических и материальных ресурсов на всех этапах, начиная от выбора участка для проектирования, возведения объекта, его эксплуатации и заканчивая сносом и утилизацией.

Замминистра подчеркнул, что зеленое строительство - это многогранная система, касающаяся энергосбережения, использования альтернативных источников энергии, вопросов благоустройства, озеленения населенных пунктов, увеличения доли озелененных территорий на единицу площади, на одного жителя и других параметров. "Мы будем стремиться выполнить показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования для городов в размере 8 кв.м на человека. К реализации данных направлений министерство подходит комплексно, то есть уже на этапе разработки градостроительной документации определяются функции территории, предусматривается создание парков, скверов, формируются требования по нормам озелененности участков. Зеленое строительство - это и вопросы экологической безопасности, к которой предъявляются достаточно жесткие требования", - отметил он.-0-

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