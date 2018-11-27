Национальные валюты будут занимать все большую долю во взаимных расчетах в ЕАЭС - Калечиц

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные валюты будут занимать все большую долю во взаимных расчетах в ЕАЭС. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что на сегодня в ЕАЭС нет ограничений для того, чтобы проводить взаимные расчеты в национальной или иной валюте. "Это вопрос, скорее, субъектов хозяйствования, которые предпочитают те или иные валюты. Это эволюционный процесс, думаю, что наши национальные валюты будут занимать все большую долю во взаимных расчетах", - отметил Сергей Калечиц. Речь идет о замещении доллара и евро в пользу национальных валют при взаимных расчетах в ЕАЭС.

Готовится концепция, которая призвана регламентировать работу по созданию общего финансового рынка ЕАЭС. "Эта работа ведется в основном на площадках центральных банков, которые в большинстве стран ЕАЭС являются мегарегуляторами, отвечают за все сегменты финансовых рынков. С нашей стороны в этом участвует Министерство финансов, которое регулирует часть рынка. Мы прорабатываем эту концепцию по различным направлениям, которые, по нашему мнению, должны обеспечить облегченный доступ нашим банкам, страховым компаниям и другим участникам рынка на рынки друг друга. Думаю, нам нужно еще несколько месяцев для доработки, а потом концепция пройдет все стадии обсуждения на разных уровнях", - сказал зампредседателя правления.

Документ касается вопросов регулирования, лицензирования, надзора за участниками финансового рынка. Данная концепция не предусматривает единую валюту. "Это совершенно иной вопрос, который на сегодня не обсуждается", - добавил Сергей Калечиц.-0-