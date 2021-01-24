Национальный экспортный центр создадут на базе Банка развития в 2021 году

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный экспортный центр создадут на базе Банка развития Беларуси в 2021 году, рассказал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Центр появится в этом году. Задача - достаточно оперативно организовать на базе дочерней организации Банка развития такого рода инструментарий", - сказал Андрей Жишкевич.

Сейчас Банк развития предоставляет экспортное кредитование. Это классический механизм государственного стимулирования экспорта, который есть во многих странах. "В Беларуси он тоже максимально приближен к лучшим стандартам с точки зрения условий экспортного кредитования. Дополнение финансового инструментария нефинансовым - это следующий шаг", - отметил председатель правления.

По его словам, есть задача сформировать "единое окно", куда любой экспортер мог бы обратиться для выхода на новый для себя рынок, проверки кредитоспособности, деловой репутации потенциального контрагента.

"Такого рода сопутствующий, скажем так, консалтинг, не обязательно финансирование, - пояснил он цели новой структуры. - Этот центр может и должен в перспективе помогать любым экспортерам - претендующим на экспортное кредитование либо в этом продукте потребности не испытывающим".

Говоря о знаковых проектах с финансовым участием Банка развития, Андрей Жишкевич назвал строительство третьей линии метро в Минске, путепроводов в Могилеве и Витебске, медцентра в Бресте.

В 2020 году Банк развития внедрил новую форму финансирования и провел конкурсный отбор проектов по строительству молочно-товарных ферм с новым видом господдержки. Такое финансирование получают 11 проектов, которые победили в конкурсе.-0-