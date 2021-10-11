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11 октября 2021, 10:43

Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Made in Belarus будет представлена на 26-й Международной специализированной строительной выставке BakuBuild, которая пройдет с 20 по 22 октября в азербайджанской столице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В мероприятии примут участие пять компаний из Беларуси, которые продемонстрируют продукцию и услуги, необходимые для развития строительной отрасли в Азербайджане. В частности, компания "Энергокомплект" представит на выставке кабельную продукцию и провода различной спецификации. Предприятия производственного объединения "Белэнерго" - "Белэнергоремналадка" и "Белэлектромонтажналадка" продемонстрируют технологии для обеспечения надежной и экономичной работы объектов энергетики, измерительную технику, средства автоматизации, вакуумные выключатели и другое оборудование.

Научно-производственное общество "ОКБ ТСП" предложит собственную инновационную технологию возведения арочных конструкций для объектов различного назначения, разработанную специалистами компании "Спецмашиностроение", которая входит в состав "ОКБ ТСП". С использованием данной технологии компания уже построила 19 промышленных зданий в Азербайджане.

ОАО "Белгазстрой" - управляющая компания холдинга" презентует услуги по строительству и монтажу инженерной, транспортной, магистральной инфраструктуры. "Предприятие принимает участие в выставке в дистанционном формате. В этом случае азербайджанские посетители при заинтересованности в услугах или продукции конкретной компании смогут провести переговоры с ее представителями посредством видеосвязи. Это позволит установить прямой контакт и предметно договориться о сотрудничестве и поставках", - рассказали в выставочной компании.

По информации "Белинтерэкспо", организации строительного комплекса Беларуси за первый квартал 2021 года поставили в Азербайджан продукции на сумму более $3,5 млн. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основу экспорта организаций отечественной стройотрасли в Азербайджан в этот период составили железобетонные конструкции и металлоконструкции, оборудование и запчасти. Также в Азербайджане существует высокий спрос на белорусский хрусталь, из него изготавливается вид национальных стаканов - армуды.

"Строительная сфера Азербайджана представляет значительный интерес для белорусских компаний. Этот сектор занимает второе место после нефтяного по объему инвестиций государства. Кроме этого, в стране существует высокий спрос на распиленные лесоматериалы, а для предприятий отрасли предусмотрен упрощенный налог. Также Азербайджан является выгодным направлением с точки зрения реэкспорта товаров и занимает особое место в глобальном логистическом проекте Китая "Пояс и путь". Благодаря железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, построенной в 2017 году, сроки доставки грузов из Китая в Европу и обратно через Азербайджан уменьшаются вдвое по сравнению с морскими перевозками. По ней ежегодно планируется перевозить более 17 млн т грузов", - отметили в компании. Специалисты "Белинтерэкспо" добавили, что такие возможности способствуют продвижению товаров из Европы в страны Центральной Азии - Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Афганистан.

"Ожидается, что белорусские компании по итогам участия в выставке BakuBuild примут участие в проектировании населенных пунктов и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории Азербайджана", - подытожили на предприятии.

Выставка BakuBuild - крупнейшая специализированная площадка Азербайджана в строительной сфере. В 2019 году она собрала 225 компаний из 19 стран, включая Германию, Россию, США, Турцию, Китай, Турцию, Украину. Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономики Азербайджана, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Государственного комитета по архитектуре и градостроительству и ряда других ведомств и компаний.

Экспозиция Made in Belarus на выставке BakuBuild организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане.-0-

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