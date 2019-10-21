Национальный центр маркетинга организует "Школу поставщика" по новым правилам госзакупок

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси реализует образовательный проект "Школа поставщика" по новым правилам государственных закупок, сообщили БЕЛТА в центре.

Цикл семинаров пройдет с 5 по 20 ноября. Так, 5 ноября занятие посвящено нормативному регулированию закупок. Здесь слушатели могут получить ответы на вопросы, с чего начать свою работу, как правильно организовать деятельность компании для эффективного участия в процедурах, как грамотно подготовить документы.

Второй семинар состоится 13 ноября. Его тема - информационное обеспечение осуществления закупок. Специалисты расскажут об особенностях электронных торговых площадок (ЭТП) и сайте государственной информационно-аналитической системы управления закупками (ГИАС). Поставщикам и производителям на практике помогут освоить обновившийся функционал ЭТП.

В центре внимания последней встречи 20 ноября будут вопросы защиты прав. Мероприятие проводится совместно с юридической компанией, специализацией которой являются судебные споры в международных арбитражах. На нем рассмотрят ошибки, допускаемые как участниками, так и заказчиками при проведении процедур, а также способы разрешения конфликтных ситуаций, судебную и досудебную практику рассмотрения споров.

Цель проекта - помочь разобраться в новых правилах игры в сфере регулируемых закупок, разглядеть и понять возможности в этом сегменте рынка, права, обязанности и ответственность всех сторон процесса.

"Для многих белорусских компаний государственные закупки - это все еще новый канал продаж. Строгие правила участия становятся препятствием для новичков, но объемы и стабильность этого сегмента рынка достаточно привлекательны. Ошибки заказчиков и участников закупок могут повлечь серьезные финансовые потери, а также негативно отразиться на репутации компании", - отметили в Национальном центре маркетинга.-0-