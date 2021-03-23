Национальный центр маркетинга проведет видеоконференцию по наращиванию экспорта в Республику Корея

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоконференция для белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании поставок продукции легкой и пищевой промышленности и наращивании экспорта товаров на рынок Республики Корея, состоится 24 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Мероприятие организует Национальный центр маркетинга МИД и Корейская ассоциация импортеров (KOIMA) при поддержке посольства Беларуси в Республике Корея для активизации двустороннего белорусско-корейского сотрудничества в торгово-экономической сфере

В видеоконференции примут участие более 30 белорусских предприятий. Программой предусмотрены презентации экспортного потенциала белорусских производителей ОАО "Минский завод игристых вин", ОАО "Камволь", СОАО "Коммунарка", РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и других предприятий пищевой и легкой промышленности.

С корейской стороны участие в видеоконференции примут крупные импортеры, входящие в состав ассоциации KOIMA. Состоится обсуждение порядка аттестации, процедур получения сертификата соответствия предприятий на право поставок мясо-молочной продукции, продуктов питания на корейский рынок. Сотрудники посольства представят актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Корее.-0-