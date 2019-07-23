Национальный центр маркетинга проводит обучающие мероприятия по новым правилам госзакупок

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси проводит серию обучающих мероприятий по новым правилам госзакупок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга.

С 1 июля вступили в силу изменения в системе государственных закупок, начала работать Государственная информационно-аналитической система (ГИАС), оператором которой определен Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

ГИАС теперь анализирует весь жизненный цикл закупок, начиная с планирования и завершая исполнением контрактов. Но в связи с переходным периодом и изменением порядка размещения информации о закупках у пользователей информационной системы возникает много вопросов, связанных с адаптацией к нововведениям. Поэтому для обучения руководителей и специалистов организаций Национальный центр маркетинга организовал во всех облисполкомах бесплатные практические занятия по размещению годовых планов госзакупок на электронной торговой площадке и другим вопросам в сфере закупок. Услышать разъяснения непосредственно от оператора ГИАС в областных центрах выразили желание более 2,5 тыс. представителей организаций и предприятий. 25 июля обучающее мероприятие пройдет и на базе Миноблисполкома.

Для информационной поддержки пользователей электронной торговой площадки Национального центра маркетинга организована работа кол-центра, где специалисты дают разъяснения по составлению и размещению годового плана государственных закупок, документации к закупкам, в том числе справки по закупке из одного источника, и другим вопросам.

"Изменение регулирующего государственные закупки законодательства принесет ощутимые преимущества: повышение прозрачности и эффективности государственных закупок, снижение операционных издержек для покупателей и продавцов. Но чтобы эффективно действовать по новым правилам, от участников процесса закупок требуется определенная адаптация к новой системе. Специалисты Национального центра маркетинга готовы оказать профессиональную поддержку пользователям, содействовать повышению квалификации участников системы государственных закупок", - подчеркнули в пресс-службе.-0-