Национальный центр маркетинга рассказал о подготовке Беларуси к всемирной выставке ЭКСПО

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД рассказал о подготовке Беларуси к всемирной выставке ЭКСПО, которая пройдет в 2021 году в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытие всемирной выставки после вынужденного переноса сроков, связанного со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, запланировано на 1 октября 2021 года. Беларусь примет участие в этом масштабном проекте, представив собственный павильон.

В Национальном центре маркетинга МИД, который выступает оператором Национального павильона, рассказали о ходе строительных работ за год до открытия выставки: "В настоящее время полностью завершены работы по возведению каркаса здания белорусского павильона. Выполнены отделочные работы по фасаду здания и кровле. Завершен монтаж внутренних перегородок, лифтового оборудования и эскалаторов. Готовность Национального павильона на сегодня составляет 70%".

Общая площадка ЭКСПО сдана в эксплуатацию. Завершено строительство всех сооружений и трех тематических районов - "Благоприятная возможность", "Мобильность" и "Устойчивое развитие". Возведены входные порталы из углеродного волокна. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории и оснащению построенных на ней зданий.

Площадь выставки составляет более 4 кв.км. Из них около 2 кв.км занимает закрытая территория тематических районов, на которой расположено 192 национальных павильона разных стран. Каждый тематический район также включает площадки для выступлений, галереи инноваций, художественные инсталляции. Соединяет три зоны культовый центральный элемент Al Wasl Plaza - 550-тонная стальная корона. Здесь будут проходить крупные церемонии и торжества. Dubai Exhibition Centre станет местом притяжения для индустрии делового и корпоративного туризма. На оставшейся площади ЭКСПО представлены вспомогательные объекты и инфраструктура, включая Expo Village для размещения участников и персонала, складские помещения, транспортные узлы, магазины и общественный парк.

"Тематика района "Устойчивое развитие" - история взаимоотношений человечества с природой, призванная дать посетителям возможность осознать свое влияние на окружающую среду и стать проводниками по сохранению ценностей для будущих поколений. Зона "Мобильность" посвящена передвижению людей, товаров, идей и информации, мобильности как стимула к развитию. Философия зоны "Благоприятная возможность": если объединить потенциал каждого человека в общие усилия, мы сможем изменить будущее", - отметили в пресс-службе. Национальный павильон Беларуси располагается в зоне "Благоприятная возможность".-0-