Национальный центр маркетинга разъяснил определение ориентировочной стоимости при госзакупках

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси разъяснил, как определить ориентировочную стоимость закупаемого предмета по новым правилам госзакупок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Новая редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" вступила в силу с 1 июля 2019 года и предусматривает обязательное указание заказчиком при проведении процедур ориентировочной стоимости закупаемого предмета. Согласно постановлению МАРТ от 12 апреля 2019 года №35, это может быть сделано тремя способами: проектно-сметным, затратным и путем изучения конъюнктуры рынка. При этом проектно-сметный и затратный способы применяются лишь в отдельных определенных законодательством случаях, а способ изучения конъюнктуры рынка является приоритетным.

Как пояснили в центре, провести маркетинговые исследования предприятие может самостоятельно. Штатный маркетолог или специалист, который выполняет схожие функции (по закупкам, снабжению, продажам), может использовать данные о результатах государственных закупок, цены потенциальных поставщиков, прейскуранты, данные статистической отчетности, а также результаты изучения рынка при указании используемой методологии расчета цен, иные источники информации.

Кроме того, изучение конъюнктуры рынка проводят консалтинговые центры с применением профессиональных баз данных. В качестве источников информации используются сведения, предоставляемые производителями и поставщиками различных стран мира. Заказчику предоставляется готовый отчет, содержащий сведения об ориентировочной стоимости предмета закупки, методология расчета, а также документы, подтверждающие исходные данные.

"Опыт Национального центра маркетинга МИД Беларуси показывает, что профессионально выполненные работы по предварительному исследованию рынка могут быть использованы не только в качестве обоснования ориентировочной стоимости предмета закупки, но и для последующего проведения процедуры закупки из одного источника", - отметили в пресс-службе.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси определен оператором государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС). ГИАС теперь анализирует весь жизненный цикл закупок, начиная с планирования и завершая исполнением контрактов.-0-