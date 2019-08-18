Нацпавильон в Чэнду познакомит жителей Китая с белорусским товаром и укрепит бизнес-партнерство стран

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Белорусский национальный павильон" в китайском Чэнду поможет не только нарастить товарооборот, но и сблизит бизнес-партнеров двух стран. Об этом заявил директор торгово-инвестиционной компании мясной промышленности "Большой шелковый путь" Чжан И в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Дружба между лидерами двух государств помогает в бизнесе, отметил Чжан И. "Во многом, поэтому я выбрал именно вашу страну для открытия своей компании. В прошлом году мы закупили белорусской говядины на $5 млн, в июле-августе текущего года - еще на $1 млн. И мы рассчитываем на рост поставок. Правда, из Беларуси мы отправляем каждый месяц 10 контейнеров, а из других стран более 200. Но по программе "Один пояс и один путь" мы пользуемся субсидиями на поставки продовольствия из вашей страны, поэтому нам выгодно с вами работать", - сказал бизнесмен.

По его словам, есть и некоторые сложности в ведении дел с белорусскими партнерами, заключении контрактов - в основном, из-за разных подходов к размеру предоплаты."Кроме того, что касается продовольствия: вкусы китайцев все же отличаются от предпочтений белорусов, приходится выбирать, что у вас покупать. Но было бы неплохо, чтобы ваши предприятия сами подстраивались под запросы рынка Китая. Понять друг друга, продавец-покупатель и наоборот - главная цель "Белорусского национального павильона", - добавил Чжан И.

"Белорусский национальный павильон" планируется открыть в ноябре этого года в городе Чэнду провинции Сычуань - в свободной экономической зоне. Рядом находятся два крупнейших рынка западного Китая и железнодорожный узел, куда будут приезжать поезда из Беларуси. Поскольку Беларусь у китайцев ассоциируется с Мирским замком, именно его выбрали для дизайна павильона. Это будет постоянная выставочная площадка для белорусских предприятий. Там будут проходить и бизнес-форумы.

"И там же мы расскажем особенности наших интернет-технологий. Знаю, что около 7 тыс. китайских компаний ждут белорусский бизнес, - отметил Чжан И. - И еще. Когда наш потребитель, например, видит на полке молоко из Австралии, он знает, что это страна с красивой природой, прекрасным воздухом, богатой флорой и фауной, и берет это молоко, ассоциируя продукт со страной. Но не все китайцы хорошо знают, что за страна - Беларусь, какая здесь природа, и поэтому предположить качество продукта (а оно высочайшее) не могут. Так что мы хотим больше рассказать о вашей стране, ее истории, культуре, природе. Раскрою секрет: хотим пригласить в Чэнду девушек из Беларуси, которые бы представляли продукцию вашей страны. Поверьте, когда китайские девушки увидят белорусок, они захотят быть такими же красивыми и яркими. И они точно будут выбирать ваш продукт".

Ожидается, что в первый год работы павильона товарооборот через него будет $5 млн, через год - $20 млн, еще через год $60 млн. Что для китайского рынка, по словам Чжан И, скромные цифры. А вот для белорусского - стратегический рынок. Есть ради чего постараться и двигаться навстречу.-0-