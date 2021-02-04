Нацплан по итогам стресс-тестов АЭС обеспечит дополнительные меры безопасности - Госатомнадзор

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение Национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС обеспечит дополнительные меры безопасности, сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев в пресс-центре БЕЛТА.

"Результаты стресс-тестов являются дополнительной мерой по повышению безопасности и увеличению запасов безопасности. Если какие-либо параметры не соответствуют требованиям МАГАТЭ, национального законодательства, такую ситуацию называют дефицитом безопасности, который обязательно нужно устранить. Если определенные параметры, наоборот, с запасом превышают требования МАГАТЭ, национального законодательства, значит, есть запас безопасности", - отметил Олег Соболев.

Стресс-тесты на АЭС по всему миру стали проводить после аварии на японской АЭС "Фукусима", вызванной сильным землетрясением и цунами. В Европе соответствующую процедуру стресс-тестов разработала Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Такие стресс-тесты были проведены для всех действующих в Европе атомных электростанций. "Несмотря на то, что в то время АЭС в Беларуси была на стадии сооружения, страна тоже в добровольном порядке решила провести стресс-тесты атомной электростанции в 2016-2018 годах", - уточнил Олег Соболев.

Первым этапом этой процедуры стала самооценка, которую провела Белорусская АЭС. На втором этапе по поручению правительства проводилась национальная оценка под общим руководством Госатомнадзора. Третьим этапом стала партнерская проверка ENSREG, по итогам которой европейские эксперты подготовили отчет со своими выводами.

В результате в 2019 году появился национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. При его подготовке учтены предложения и рекомендации по повышению безопасности, подготовленные на всех трех этапах. Нацплан есть в открытом доступе на сайте Госатомнадзора. Он включает не только перечень мероприятий, но и техническую описательную часть. Обозначены 23 мероприятия. Два из них - административные, связанные с планированием и отчетностью, 21 - содержательное.

Как уточнил Олег Соболев, по европейской методике во время стресс-тестов оцениваются несколько аспектов. Первый - устойчивость к наводнениям и землетрясениям, экстремальным погодным условиям, анализируется, каким образом АЭС будет реагировать на неблагоприятные природные воздействия и их сочетания. Второй аспект - работа станции в условиях потери энергоснабжения и теплоносителя, третий - управление тяжелыми авариями. По каждой из трех тем проводится анализ, предлагаются меры по усилению безопасности и увеличению запасов безопасности. Такие подходы применялись и во время стресс-тестов Белорусской АЭС.-0-

На БелАЭС выполнили первоочередные меры нацплана по итогам стресс-тестов