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Экономика
17 декабря 2021, 09:51

Нацплан по зеленой экономике усилит экологический и инновационный сегменты программы-2025

Татьяна Бранцевич. Фото Минэкономики
Татьяна Бранцевич. Фото Минэкономики

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики прокомментировало национальный план действий по развитию зеленой экономики на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением правительства от 10 декабря 2021 года №710, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"План по развитию зеленой экономики хотя и был утвержден только сейчас, но многие его положения, особенно в части экологической повестки, внедрения инноваций, устойчивого развития с опорой на рациональное использование природных богатств, нашли свое отражение в программе пятилетки. По "зеленому пути" сегодня, пусть и с разной скоростью, движется весь мир. В нашей стране этим планом задается практико-ориентированная траектория, предусматривающая реализацию в регионах перспективных инновационных идей с опорой на местные ресурсы и создание комфортных условий для жизни людей. Например, развитие электротранспорта, равно как и наших остальных проектов будущего, призвано выполнить сразу обе эти стратегические задачи, причем не в ущерб белорусской природе", - сказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

Она отметила, что синергия двух программных документов позволит экономике Беларуси развиваться в текущей пятилетке сбалансированно, на более высоком технологическом уровне и устойчивой основе.-0-

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