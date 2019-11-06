Научно-исследовательский центр спутниковых систем коммуникации создадут в "Великом камне"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых резидента зарегистрированы в индустриальном парке "Великий камень" во время II Китайской международной выставки импортных товаров и услуг, которая открылась в Шанхае накануне, 5 ноября, сообщили БЕЛТА в парке.

Фото индустриального парка "Великий камень"

"Семью резидентов "Великого камня" пополнили НТООО "Спутниковая связь Евразии" (КНР), которое создаст в парке научно-исследовательский центр для разработки спутниковых систем коммуникации и контроля, а также ООО "ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО" (Беларусь, США) с проектом в области промышленной полиграфии", - уточнили в парке.

Кроме того, во время выставки подписан меморандум о сотрудничестве Китайско-белорусского индустриального парка и Инчуаньской технико-экономической зоны (КНР), а также прошел белорусско-китайский деловой форум, во время которого бизнесу Китая и других стран презентовали инвестиционные возможности парка.

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв.км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. В настоящее время здесь зарегистрировано 57 резидентов.-0-