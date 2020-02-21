Навигационные пломбы будут использовать в ЕАЭС при транзите товаров

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе апробируют использование навигационных пломб при транзите товаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Совета ЕЭК, состоявшегося сегодня в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

"Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, - отметили в ЕЭК. - В дорожной карте предусмотрено 11 мероприятий, которые должны быть реализованы до второй половины 2021 года".

Странам и ЕЭК предстоит доработать проект соглашения о единой системе транзита ЕАЭС. "Соглашение, в частности, определит виды транспорта, при перевозке которыми будут использоваться электронные навигационные пломбы, а также случаи и категории товаров, в отношении которых применяется система отслеживания, - пояснили в ЕЭК. - Соглашение планируется подписать в 2021 году".

В ближайшее время страны проведут односторонние или совместные эксперименты по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров. Итоги экспериментов позволят сформировать нормативно-правовую базу по системе отслеживания транзита исходя из реальных условий. "Для этого страны определят национальных операторов системы отслеживания до конца второго квартала текущего года", - добавили в ЕЭК.-0-