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Экономика
27 мая 2020, 09:11

Навигационные пломбы будут накладывать на авто транзитных перевозчиков-нарушителей

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Беларуси, выполняемые автомобильными перевозчиками, водители которых нарушили требования постановления Совета Министров от 25 марта 2020 года №171, осуществляются при условии наложения на грузовые отсеки авто навигационных устройств (пломб). Это предусмотрено постановлением правительства №311 от 25 мая 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению №171 транзитные перевозчики должны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и останавливаться для отдыха и питания, заправки своих авто только в специальных пунктах. Водители обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Постановлением №311 предусмотрено наложение навигационных пломб на авто перевозчиков, нарушивших эти требования.

Навигационные устройства накладывают таможенные органы, либо национальный оператор, либо уполномоченные им лица при въезде на территорию Беларуси в пунктах пропуска. Снятие - при выезде из страны. Что касается белорусско-российского участка государственной границы, снимают навигационные устройства на республиканских автомобильных дорогах М8, Р21, М1, Р43 и М10 национальный оператор либо уполномоченные им лица.

Витебский, Гомельский и Могилевский облисполкомы совместно с Министерством транспорта и коммуникаций и национальным оператором примут меры по организации в непосредственной близости от белорусско-российского участка границы на республиканских автодорогах круглосуточного размещения должностных лиц Транспортной инспекции Минтранса, работников национального оператора или уполномоченных им лиц.

Государственный пограничный комитет рассмотрит вопрос о выдаче национальному оператору разрешения на ведение в пунктах пропуска хозяйственной деятельности, связанной с применением системы отслеживания.

Постановление №311 вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и действует до 30 сентября 2020 года.-0-

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