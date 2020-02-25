Назарбаев пообещал Мясниковичу всемерную поддержку в укреплении ЕАЭС

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович встретился сегодня в Нур-Султане с первым президентом Казахстана, почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета Нурсултаном Назарбаевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в Евразийском экономическом союзе, - проинформировали в пресс-службе. - Как отметил Нурсултан Назарбаев, Казахстан всегда выступал за идею экономической интеграции и поддерживал ее. Почетный председатель ВЕЭС заверил Михаила Мясниковича, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в вопросах укрепления союза".

Михаил Мясникович в свою очередь рассказал Нурсултану Назарбаеву об итогах состоявшихся накануне переговоров с руководством Казахстана и о планах дальнейшей работы Евразийской экономической комиссии.

24 февраля во время визита в Нур-Султан Михаил Мясникович провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, председателем Сената Даригой Назарбаевой. "Обсуждены вопросы подготовки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствования единой базы технического регулирования в ЕАЭС, а также соблюдения регламента работы ЕЭК, - сообщили в пресс-службе. - Особое внимание уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС".

Ранее Михаил Мясникович посетил Кыргызстан и Армению, где провел встречи с руководством этих стран. На 27-28 февраля запланирован рабочий визит председателя Коллегии ЕЭК в Беларусь.-0-