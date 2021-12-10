Назарбаев предлагает провести переговоры с Азербайджаном на предмет возможности стать наблюдателем в ЕАЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный председатель ВЕЭС, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает провести переговоры с Азербайджаном на предмет возможности стать страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о ЕАЭС, Нурсултан Назарбаев отметил, что интеграционное объединение уже прошло период становления, создан масштабный единый рынок, обеспечивающий стабильное развитие национальных экономик. Он подчеркнул: в условиях глобальных вызовов, включая пандемию, требуется и дальше развивать и углублять сотрудничество.
Почетный председатель ВЕЭС приветствовал постепенное налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Он считает возможным провести переговоры с Азербайджаном, чтобы он также подключился к работе в рамках ЕАЭС в статусе наблюдателя.
Нурсултан Назарбаев в своем выступлении также подчеркнул важность продолжения совместной работы над устранением остающихся изъятий и ограничений на общем рынке. Он отметил, что сохранение барьеров и различных форм контроля уводит от главной цели, которая заключается в формировании союза и обеспечении четырех свобод в части движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Почетный председатель ВЕЭС отметил и появление новой климатической повестки дня. В связи с этим необходимы инвестиции, новые подходы в развитии экономик стран, фокус на высокотехнологичных решениях. Странам предстоит вместе найти выход из старой модели роста, определив для ЕАЭС новые направления, отвечающие современным реалиям.
В целом Нурсултан Назарбаев призвал к дальнейшему развитию интеграции и укреплению союза. "Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к тому, чтобы вывести наши экономики на путь восстановления роста", - сказал он.
Еще одно предложение - совместно реализовать обширную программу импортозамещения. Нурсултан Назарбаев подчеркнул: союз по большинству позиций может быть самодостаточным. "Это выгодно всем. Вы это знаете", - подчеркнул почетный председатель ВЕЭС.-0-