Назаренко: ЕЭК намерена навести порядок в сфере безопасности сырья и непереработанной пищевой продукции

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена предпринять меры по наведению порядка в сфере безопасности сырья и непереработанной пищевой продукции. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

"Если говорить о блоке, связанном с ветеринарными мерами, мы считаем, что основные усилия должны быть направлены на наведение порядка в сфере соответствия требованиям безопасности сырья и непереработанной пищевой продукции, - подчеркнул Виктор Назаренко. - Это позволит, во-первых, обеспечить безопасность готовой продукции и, во-вторых, уйти от многочисленных дополнительных испытаний, исследований и проверок уже готовой продукции".

Что касается области санитарных мер, то здесь, по словам министра ЕЭК, также намечено много позитивных решений. "Система регулирования безопасности пищевой продукции у нас многоуровневая, поэтому очень важно увязать все эти уровни и процедуру оценки, чтобы они не были обременительны для бизнеса, но при этом выступали гарантом безопасности продукции", - отметил он.

В области фитосанитарных мер ЕЭК продолжит системную работу по актуализации карантинных объектов и требований, которые к ним предъявляются. "Объемы поставок очень большие, продукция самая разная, поэтому сотрудничество стран в этой сфере идет достаточно результативно", - констатировал Виктор Назаренко.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-