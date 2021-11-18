Назаренко: ЕЭК пытается ужесточить требования в сфере аккредитации товаров

18 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия пытается ужесточить требования в сфере аккредитации товаров. Об этом сообщил журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко в ходе заседания Евразийского межправсовета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весь механизм технического регулирования, который создается и который в большей степени уже создан, предназначен для защиты нашего рынка от опасной продукции. Для этого разрабатываются регламенты, принимаются требования, разрабатываются соответствующие стандарты, для этого мы аккредитовываем лаборатории, органы по сертификации, которые выдают протоколы испытаний и защитные документы. Поэтому вся эта система направлена на защиту рынка", - отметил член коллегии.

По его словам, в этом направлении уже многое сделано. "Но еще многое предстоит сделать. Это касается продукции, которая поставляется на рынок ЕАЭС, потому что то, что касается внутренних поставок нашей продукции, здесь нам легче разобраться и с безопасностью, и с качеством, легче найти тех, кто сегодня нарушает наше евразийское законодательство. А вот вопросы есть к продукции, которая поступает на наш рынок извне. В этом плане первый защитный рубеж - это выдача разрешительных документов, по которым завозятся продукты, так вот сегодня выдача этих документов нас не устраивает, потому что мы несколько упростили этот механизм на практике. То есть нашим зарубежным партнерам очень легко поставить на наш рынок продукцию, получить серийный сертификат и декларацию на 5 лет и поставлять свою продукцию. Поэтому наш подход к оценке соответствия зарубежной продукции уже в течение двух лет очень скрупулезно пересматривается, а также требования к лабораториям и органам по оценке соответствия. Мы пытаемся ужесточить требования в сфере аккредитации для того, чтобы находить тех, кто необоснованно выдает эти документы, и работаем над тем, чтобы механизм оценки соответствия был достойный", - пояснил Виктор Назаренко. Эксперт также высказал мнение, что к иностранным изготовителям надо выставлять такие же требования, какие выставляют они.

Виктор Назаренко также затронул вопрос деятельности государственного надзора. "Если говорить о тех, кто контролирует технический регламент, то мы оцениваем эффективность работы как недостаточно высокую. Мы имеем только единичные органы, которые действительно показывают, как надо работать, в их числе Госстандарт Республики Беларусь. Мы ставим в пример то, как сегодня Госстандарт Беларуси принципиально требует от поставщиков обеспечения вопросов безопасности, как основательно подходит к документам, по которым завозится продукция. Если бы все 27 надзорных органов работали таким образом, то мы были бы уверены, что наш рынок защищен", - подчеркнул член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК.-0-