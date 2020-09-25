Назаренко: общие рынки лекарств и медизделий ЕАЭС создаются на основе рекомендаций ВОЗ

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Общие рынки лекарств и медицинских изделий Евразийского экономического союза создаются на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко по итогам встречи с делегацией Европейского регионального бюро ВОЗ во главе с ее директором Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ЕАЭС подготовлена вся необходимая нормативная база для того, чтобы перейти на общий рынок лекарственных средств и приступить к общему рынку медицинских изделий, - сказал Виктор Назаренко. - Эти документы в большинстве своем учитывают рекомендации ВОЗ. Более того, мы все свои наработки отправляем экспертам Всемирной организации здравоохранения, чтобы они могли своевременно высказать свою позицию".

Министр ЕЭК напомнил, что в ЕАЭС создается фармакопея союза - вторая интеграционная фармакопея после европейской. "Это огромная работа, которую мы проводим с привлечением специалистов ВОЗ и европейских специалистов и с учетом Фармакопеи ЕС, - отметил он. - Для нас очень важно, чтобы благодаря этому сотрудничеству наши документы отвечали требованиям времени".

Виктор Назаренко добавил, что ЕЭК и ВОЗ разработали проект меморандума о сотрудничестве. Планируется, что документ будет подписан до конца года.-0-