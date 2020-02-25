Назаренко: с контрафактом в ЕАЭС надо разбираться на уровне правоохранительных органов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С контрафактом в Евразийском экономическом союзе надо разбираться на уровне правоохранительных органов, заявил сегодня член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на заседании коллегии Госстандарта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя опускать голову в песок и думать, что проблема сама решиться, с контрафактной продукцией надо разбираться на уровне правоохранительных органов. При этом органы технического регулирования, бесспорно, не должны считать, что они работу в этом плане закончили", - отметил Виктор Назаренко.

По его мнению, председательство Беларуси в ЕАЭС должно помочь сдвинуть с места решение целого ряда вопросов, в том числе по необоснованному ограничению поставок продукции.

"Большая часть вопросов просто снимается с рассмотрения по различным причинам. Однако снимая барьеры в торговле, нужно повышать качество продукции, нельзя рассчитывать, что кто-то создаст условия для поставок, - подчеркнул он. - Год председательства Беларуси в ЕАЭС мы должны хорошо использовать, занимать жесткую позицию по наведению порядка".

По словам Виктора Назаренко, в проекте стратегии развития интеграции в ЕАЭС до 2025 года отдельный раздел будет посвящен обеспечению гарантий качества, безопасности обращаемых товаров. "Было очень жесткое обсуждение стратегии, страны боролись за каждый пункт. Обеспечение гарантий качества, безопасности обращаемых товаров - самый большой и конкретный раздел", - сказал он.-0-