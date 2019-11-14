Назаренко: в ЕАЭС остро стоит вопрос мониторинга применения межгосстандартов

14 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в настоящее время наблюдается острая необходимость мониторинга применения межгосударственных стандартов. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко в Шымкенте (Казахстан) на совещании руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации государств - участников Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ (МГС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В ЕАЭС ведется активная работа по утверждению перечней стандартов к техническим регламентам и формированию программ по разработке межгосударственных стандартов к ним, - сказал Виктор Назаренко. - Сегодня такие перечни и программы приняты к 40 техническим регламентам, которые включают в себя более 12 тыс. позиций, из них около 7 тыс. - межгосударственные стандарты. Предусмотрена разработка около 3 тыс. ГОСТов. Однако следует отметить, что, кроме принятия межгосударственных стандартов, в том числе путем включения их в перечни стандартов к техническим регламентам ЕАЭС, в настоящее время есть острая необходимость мониторинга их применения".

Министр ЕЭК предложил повысить роль национальных институтов по стандартизации, метрологии и аккредитации государств - участников МГС СНГ, выступающих национальными операторами систем в данных сферах. При этом деятельность научно-технических комиссий МГС и межгосударственных технических комитетов, по мнению Виктора Назаренко, стоит трансформировать. Это позволит сделать их работу более эффективной и поднять ее до уровня аналогичных органов международных и региональных организаций.

Представители государств - участников МГС обсудили на заседании проект основных направлений межгосударственной стандартизации, метрологии, аккредитации на период до 2030 года. "Сегодня особенно важно не просто сохранить накопленный потенциал МГС в сфере стандартизации, метрологии и аккредитации, но и определить действенные механизмы дальнейшего совершенствования межгосударственной деятельности в этих сферах", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ является межправительственным органом Содружества по формированию и проведению согласованной политики в стандартизации, метрологии и сертификации. Он основан 13 марта 1992 года. В результате деятельности МГС не только создана современная доказательная база, в том числе для реализации технических регламентов ЕАЭС, но и выработано стратегическое видение развития этих сфер на межгосударственном уровне.-0-