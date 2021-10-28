Назаров: белорусскому легпрому необходимо максимально перерабатывать отечественное сырье

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской легкой промышленности необходимо максимально перерабатывать отечественное сырье. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная задача на ближайшую перспективу - максимальная переработка отечественного сырья: льна, шкур крупного рогатого скота, а также сырьевой базы наших химических предприятий (полиамидных нитей, полиэфирных волокон и нитей, ПАН-волокон, нетканых материалов)", - сказал Юрий Назаров.

Он отметил, что в этой области имеются определенные проблемы. Так, главой государства поставлена задача обеспечить в стране стабильную выработку 55 тыс. т льноволокна, в том числе порядка 13 тыс. т длинного. "Для того чтобы эту задачу выполнить, необходимо выращивать и ежегодно заготавливать не менее 180 тыс. т льнотресты. Мощностей льнозаводов при их работе в трехсменном режиме достаточно, чтобы это переработать. Для получения таких объемов сеять лен-долгунец необходимо на площади порядка 50 тыс. га. Но, начиная с 2018 года, посевные площади льна-долгунца в целом по стране ежегодно снижаются, и в 2021 году фактически посеяно только 41,9 тыс. га. Для обеспечения возделывания указанной площади льна в оптимальные агротехнические строки требуется также обновление и дооснащение имеющегося в льносеющих организациях парка машин", - обратил внимание вице-премьер.

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