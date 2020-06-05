Назаров ориентирует Минпром на диверсификацию экспорта

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиям Минпрома необходимо обратить особое внимание на вопросы диверсификации экспорта. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового министра промышленности Петра Пархомчика, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Пархомчик и Юрий Назаров

"Важнейший момент - экспорт. Пора уйти от зависимости от одного рынка - российского. Тем более, рынки сегодня потихоньку оживают", - сказал Юрий Назаров.

Вице-премьер обратил внимание на особый вклад предприятий Министерства промышленности в экономику с учетом того, что крупнейшие коллективы, флагманы работают в системе Минпрома. Он подчеркнул необходимость увеличивать темпы роста производства продукции.

Петр Пархомчик

Юрий Назаров анонсировал, что вскоре в правительстве будут рассматриваться дополнительные меры по минимизации влияния пандемии на экономику, и отметил необходимость поиска подходящих решений.-0-

Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси "Подожди с пенсией. Страну надо закрепить. И если вы сработаете с Романом Головченко (новый премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) по промышленности, считайте, что мы проскочили как минимум эту пандемию", - сказал Президент.