5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Юрий Назаров рассчитывает на развитие инновационных центров в Беларуси. Об этом он сказал журналистам во время посещения инновационного центра "Горизонт", передает корреспондент БЕЛТА.

В инновационном центре "Горизонт"

Инновационный центр "Горизонт"

Уникальный для Беларуси центр стал радиотехническим кластером, объединяющим в себе идеи, бизнес и технологии в сфере промышленной и потребительской электроники, авионики (самолетостроения), автокомпонентов для электротранспорта.

"Специалисты центра берут идею, которая нужна промышленникам, реализуют ее и получается абсолютно новый продукт, который повышает конкурентоспособность нашей техники, - сказал Юрий Назаров. - В частности, мы видим это на примере БЕЛАЗа, где активно используются панели "Горизонта". Я надеюсь, что это будет не единственный такой инновационный центр в стране".

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров

По словам вице-премьера, никакой помощи из бюджета центр не получает. "Это вложения денег самого предприятия. Однако нужно понимать, что окупаемость здесь может быть не такой быстрой и не все разработки могут выстрелить", - отметил он.

Министр промышленности Петр Пархомчик

Холдинг "Горизонт" объединяет предприятия, которые разделены на 6 бизнес-направлений: разработки, промышленная электроника, потребительская электроника, освещение, недвижимость, социальная сфера.-0-

Фото Рамиля Насибулина