Назаров рассказал о планах развития бумажных производств в Светлогорске, Шклове и Добруше

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров рассказал о планах по развитию трех предприятий целлюлозно-бумажной отрасли в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Светлогорскому ЦКК пришлось самостоятельно завершать работы по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы, когда пекинская компания, выбранная в качестве генерального подрядчика, не выполнила свои обязательства. В начале этого года "Беллесбумпром" утвердил акт приемки завода в эксплуатацию. Но отношения с китайскими подрядчиком и банком, выделившим средства, на этом не закончились: продолжаются переговоры по суммам и порядку платежей, обеспечению гарантий оплаты, гарантийным обязательствам. "Новый завод - это выход на мощности и возврат обязательств. Параллельно в этом году мы сделаем заказ на бумагоделательную машину, подготовим техническое задание и выберем партнера. Думаю, что к концу 2021 года запустим. А вот реконструкция "старой" площадки - это ближайшая перспектива: 2-4 года", - рассказал Юрий Назаров.

В Шклове совместно с европейским партнером создавалось производство бумаги-основы для плитной продукции. "К сожалению, некоторые узлы и агрегаты нам поставили не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем определенный объем финансирования. До конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начинаем производить бумагу-основу", - поделился планами Юрий Назаров. При этом он подчеркнул намерение добиваться возврата затрат - 10,3 млн евро. "Сейчас идет работа по реализации решений Венского арбитража, - сказал глава концерна. - Я понимаю, что это просто дело времени. Мы эти деньги вернем".

Ситуацию с проектом производства картона в Добруше он назвал сложной. "Мы расстались с китайским партнером. Проект будет заканчиваться отдельными блоками. С января 2021 года приступим к производству того картона, ради которого строили, - сказал он. - Сейчас параллельно отрабатываем вариант размещения полиграфического производства". Предполагается закупить оборудование и сразу начать освоение технологии хотя бы на привозном картоне, наработку рынков. "Мы понимаем, что надо искать и партнеров. К нам на следующей неделе приезжает один из потенциальных инвесторов - норвежская компания", - добавил Юрий Назаров.-0-