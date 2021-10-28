Назаров рассказал парламентариям о перспективах развития нефтехимической отрасли

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства рассказал о перспективах развития нефтехимической отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях санкционного давления единственно возможной стратегией сохранения конкурентоспособности и устойчивой работы нашей нефтепереработки является диверсификация существующего продуктового портфеля в сторону организации производств новых нефтехимических продуктов. В этих целях на заводе "Полимир" мы определись со строительством новой этилен-пропиленовой установки. Задача стоит в этой пятилетке ее построить. Мы сейчас находимся на стадии объявления конкурса. Мы надеемся, что на этот конкурс откликнутся наши китайские партнеры, потому что там эти технологии хорошо развиты", - отметил Юрий Назаров.

По его словам, повысить эффективность нефтепереработки позволит также ввод в эксплуатацию крупнейших комплексов по углубленной переработке нефти на наших НПЗ - это комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ и установка замедленного коксования на "Нафтане". К сожалению, строительство этих объектов затянулось. Вместе с тем планируется получить товарную продукцию на данных комплексах в 1 квартале 2022 года.

"В целях налаживания альтернативных путей поставок нефти в Беларусь в настоящее время ведется строительство магистрального нефтепровода Гомель - Горки протяженностью 207 км. Из крупнейших проектов в области химии отмечу строительство нового азотного комплекса", - добавил вице-премьер. Параллельно на "Гродно Азоте" осуществляется модернизация действующих производств.

"В калийной отрасли в этом году введен в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс по выпуску калийных удобрений на базе Петриковского месторождения мощностью до 1,5 млн т в год. В ближайшие годы будет введен в эксплуатацию и комплекс на базе Нежинского участка Старобинского месторождения мощностью до 2 млн т", - констатировал вице-премьер.-0-