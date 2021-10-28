Назаров: цифровые решения активно внедряются на промышленных предприятиях страны

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровые решения активно внедряются на промышленных предприятиях страны, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифровая трансформация на сегодняшний день становится трендом развития мировой экономики. Цифровые решения все активнее внедряются и на наших промышленных предприятиях. В качестве яркого примера "цифровой фабрики" можно привести завод "БЕЛДЖИ". На этом заводе цифровизированы практически все процессы: от планирования производства и управления оборудованием на конвейере до контроля качества и формирования систем сервиса. Подобные элементы внедрены также на "Атланте" и БЕЛАЗе", - рассказал Юрий Назаров.

По его словам, также на БЕЛАЗе освоено производство роботизированного карьерного самосвала, а в ближайших планах - реализация проекта "Интеллектуальный карьер", где будет работать только беспилотная техника. "Проекты по разработке беспилотных моделей ведутся также на МТЗ, "Гомсельмаше", МАЗе и Белкоммунмаше", - отметил вице-премьер.-0-