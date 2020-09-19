Назаров уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уполномочило вице-премьера Юрия Назарова на переговоры по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана по поставкам нефти и нефтепродуктов. Соответствующее постановление Совмина №536 от 17 сентября опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Совет Министров постановляет уполномочить заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание данного соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - говорится в документе.

Постановление Совмина вступает в силу со дня его принятия. При этом утрачивает силу документ от февраля текущего года, в котором полномочия на проведение переговоров передавались бывшему заместителю премьер-министра Дмитрию Крутому.-0-