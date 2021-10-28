Назаров: в Беларуси ведутся разработки электромобилей-мусоровозов и электробусов для аэропортов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведутся разработки электромобилей-мусоровозов и электробусов для аэропортов, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году правительством принята комплексная программа развития электротранспорта на эту пятилетку. Программа включает комплекс мероприятий по всему "жизненному циклу" - от научного обеспечения, организации производства, приобретения и эксплуатации до утилизации и вторичного использования. Программой предусматривается создание опытных образцов и на их базе организация производства новых моделей электротранспорта", - рассказал Юрий Назаров.

По его словам, определенные результаты в этом направлении уже получены. В этом году "БЕЛДЖИ" впервые в режиме крупноузловой сборки начнет выпускать электромобиль.

"БЕЛАЗ впервые на мировом рынке карьерной техники применил в производстве высокоэффективные электроприводы нового поколения. В настоящее время изготовлены опытные образцы карьерных самосвалов на аккумуляторных батареях и в дизель-троллейвозном исполнении. До конца года на "Белкоммунмаше" и МАЗе планируется обеспечить выпуск опытных образцов электрогрузовиков грузоподъемностью 10 и 4 т соответственно. Кроме того, ведутся разработки электромобилей-мусоровозов, электробусов для аэропортов", - отметил вице-премьер.

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