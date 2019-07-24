Назначен представитель государства в органах управления "Белагропромбанка"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представителем государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк" назначен министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 22 июля 2019 года №479/12, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

ОАО "Белагропромбанк" является одним из крупнейших государственных банков Беларуси. Занимает второе место в банковской системе по размеру нормативного капитала.

Акционеры банка - государство в лице Госкомимущества (91,33%), "Белгосстрах" (5,25%), Белорусская национальная перестраховочная организация (2,83%), "Белэксимгарант" (0,4%).-0-