Назначены представители государства в органах управления девяти предприятий

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления девяти предприятий различных отраслей промышленности. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №188 от 22 марта 2019 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Заместитель председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Геннадий Диковицкий назначен представителем государства в органах управления ОАО "Минскпроектмебель", заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова - в ОАО "Гипросвязь", замминистра промышленности Сергей Гунько - в ЗАО "АТЛАНТ", ОАО "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС", ОАО "Планар" и в ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт".

Замминистра промышленности Дмитрий Корчик назначен представителем государства в органах управления ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", зампредседателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Михаил Касько - в ОАО "Плещеницлес", зампредседателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Владимир Сизов - в ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Также документом признаются утратившими силу 17 постановлений Совмина, которые касались назначения представителей государства в органах управления акционерных обществ.-0-