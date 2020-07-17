Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких банков. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина стали представителями государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк".

Заместитель министра финансов Андрей Белковец будет в органах управления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления в ОАО "Технобанк", заместитель министра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич - в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Министр энергетики Виктор Каранкевич назначен представителем государства в органах управления ОАО "Белгазпромбанк", председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - в ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк".

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-