Названы победители конкурса на лучшую работу по экономике среди студентов, магистрантов и аспирантов

31 октября, Минск Корр. БЕЛТА/. Финал ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов белорусских вузов состоялся сегодня в Национальном банке, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

Конкурс был приурочен к 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Беларуси. В финале авторы восьми лучших научных работ защищали свои исследования перед членами экспертного совета.

Фото Национального банка

Победителем в номинации "Конкурсные работы студентов и магистрантов" стала студентка Полесского государственного университета Евгения Щерба, которая представила работу "Использование индикаторов измерения доверия физических лиц к национальной валюте". Второе место присуждено магистранту Белорусского государственного университета Олегу Гичану за работу "Практика разработки скоринговой карты в современных банках Республики Беларусь". Третье призовое место завоевали студенты БГУ Ирина Кузюк и Виктория Куфто, представившие совместное исследование на тему "Эконометрическое моделирование депозитов населения Беларуси".

В номинации "Конкурсные работы аспирантов" призовые места заняли представители Белорусского государственного экономического университета. Победителем стал Анатолий Харитончик с работой "Повышение доверия к Национальному банку как фактор увеличения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики в Республике Беларусь". Второе место у Артема Левенкова за работу "Роль государства в повышении эффективности выполнения национальной валютой своих функций". Решением экспертного совета третье место не присуждалось.

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования. Ранее в нем участвовали студенты трех вузов: Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета и Полесского государственного университета. В 2019 году список возможных конкурсантов был расширен: право на участие получили студенты всех вузов страны, а также магистранты и аспиранты.

Основные задачи конкурса - стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности по финансовым дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.-0-