НББ рекомендует банкам своевременно подкреплять обменники валютой

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рекомендует банкам своевременно подкреплять обменные пункты, кассы денежной наличностью для бесперебойного проведения валютно-обменных операций, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

"С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу", - говорится в сообщении.

Регулятор также считает целесообразным более активно информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, а также с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте. "При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты", - подчеркнули в Нацбанке.

Также регулятор обратил внимание на необходимость своевременного информирования клиентов об установленных обменных курсах и их изменении. Данная информация должна размещаться на стендах, электронных табло, официальных сайтах банков, посредством использования бегущей строки на мультимедийных экранах.-0-