НББ с 6 апреля начнет подкреплять банки обновленными банкнотами Br20 и Br50

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 6 апреля начнет подкрепление банков и небанковских кредитно-финансовых организаций обновленными банкнотами номиналом Br20 и Br50 в объемах, необходимых для работ по адаптации счетно-сортировочного и иного оборудования к их приему, выдаче и обработке. Об этом сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Нацбанк показал обновленные банкноты Br20 и Br50 Причиной введения обновленных денег стала необходимость заменить старые, ветхие банкноты на новые, это плановая работа. Чем ниже номинал банкнот, тем больше они бывают в обращении и быстрее выходят из оборота по причине ветхости и загрязнения.

"При заказе обновленных банкнот банки должны учесть потребности и обеспечить ими субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляющие адаптацию оборудования. По информации специализированных сервисных организаций, процесс адаптации имеющегося в Беларуси оборудования к работе с обновленными банкнотами займет порядка 2-3 месяцев", - отметили в Нацбанке.

Как сообщалось, обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50 2020 года выпуска введены в обращение с 23 марта. Это связано с мероприятиями по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении.

Банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством.-0-