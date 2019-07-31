НДС в I полугодии сформировал четверть доходов консолидированного бюджета Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступление налога на добавленную стоимость в первом полугодии 2019 года сформировало четверть доходов консолидированного бюджета Беларуси, сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

В I полугодии налоговые органы обеспечили поступление Br13 020,2 млн в доход консолидированного бюджета, что составляет 100,7% плановых назначений текущего периода, в том числе в республиканский бюджет - Br5 677,2 млн (99,4%), в местные бюджеты - Br7 343,0 млн (101,6%).

В структуре доходов консолидированного бюджета НДС занимает 25,6%, подоходный налог - 22,1%, налог на прибыль - 10,7%, акцизы - 9,7%, дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале - 9,1%. Налог на недвижимость сформировал 4% доходов, налог за добычу природных ресурсов - 3,2%. Доля остальных видов налогов не превысила 3%.

В структуре поступлений, контролируемых налоговыми органами, 94,8% составляют платежи организаций. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено Br12 342,3 млн, что в сопоставимых ценах выше уровня первого полугодия 2018-го на 2%.

Организации госсектора экономики уплатили в бюджет Br6 135,8 млн, или 47,1% в общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами, негосударственного сектора - Br6 206,5 млн, или 47,7%.

В сопоставимых ценах поступления организаций государственного сектора превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 1,5%, негосударственного сектора - на 2,5%.

Наибольший объем поступлений в бюджет от организаций негосударственного сектора обеспечивают коммерческие структуры различных организационно-правовых форм - 42,8%. Доля их участия в формировании бюджета к уровню первого полугодия 2018 года увеличилась на 0,2 процентного пункта. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено Br5 569,8 млн, что в сопоставимых ценах на 2,5% больше соответствующего периода прошлого года.

Удельный вес поступлений от иностранных организаций в доходах бюджета составил 0,9% и не превысил уровня 1 июля 2018 года. В сопоставимых ценах их платежи увеличились на 5,7% и составили Br123,3 млн.

Доля платежей от организаций финансового сектора экономики (банков и страховых организаций) составила 3,5%. От данной категории плательщиков в бюджет поступило Br461,2 млн, что в сопоставимых ценах выше уровня первого полугодия 2018-го на 1,1%. При этом поступления платежей от страховых организаций увеличены на 25,7%.

От индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в бюджет поступило Br677,9 млн, что в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в первом полугодии 2018-го. Удельный вес их платежей в общей сумме доходов составил 5,2%.-0-