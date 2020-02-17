17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 24 февраля по 1 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального правового интернет-портала.

Форум проводит Республиканская конфедерация предпринимательства при поддержке Министерства экономики, Департамента по предпринимательству Минэкономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства и региональных бизнес-ассоциаций.

В программе - семинары, конференции, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров, встречи представителей бизнеса и власти, заседания советов по развитию предпринимательства, а также панельные дискуссии и круглые столы, участники которых рассмотрят вопросы и приоритеты развития предпринимательской деятельности в Беларуси.

Во всех регионах страны будут проведены акции "Предприниматель о предпринимательстве" и "Демонстрируем свой бизнес".

Во время форума пройдут международный семинар "Интеллектуальная собственность в современном мире: новые вызовы", конференция, посвященная развитию сельских территорий в Беларуси, а также второй форум "IT-страна, цифровизация и удаленная работа - ведущие тренды развития экономики. Роль бизнеса и государства в этих процессах".

Одним из важнейших мероприятий станет второй Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика". Он состоится 26 февраля в Национальной библиотеке.

Планируется, что во время Недели белорусского предпринимательства будут представлены итоги опроса Индекса делового оптимизма-2020. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Республиканской конфедерацией предпринимательства и ОР ОО "Деловая Россия" - крупнейшим объединением несырьевого бизнеса, представленным в 82 регионах Российской Федерации.-0-