NEFCO предоставит "БНБ Лизинг" до 1 млн евро для финансирования развития рынка электротранспорта

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) предоставит ООО "БНБ Лизинг" до 1 млн евро для финансирования развития рынка электротранспорта в Беларуси. Согласие на финансирование проекта дало правительство, соответствующее постановление Совета Министров от 31 июля 2019 года №499 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно предложенному NEFCO проекту планируется, что ООО "БНБ Лизинг" получит кредитные средства на сумму до 1 млн евро для финансирования инвестиций, связанных с развитием рынка электрических транспортных средств в Беларуси, для клиентов лизинговых услуг организации в Беларуси.

Министерству экономики поручено письменно уведомить Северную экологическую финансовую корпорацию об отсутствии возражений со стороны правительства Беларуси по финансированию проекта.

NEFCO - международная финансовая организация, учрежденная в 1990 году правительствами пяти северных стран: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Основная цель корпорации - оказывать положительное воздействие на окружающую среду. Она финансирует и реализует исключительно проекты зеленого роста и климатические проекты, придавая приоритетное значение проектам в Восточной Европе, регионе Балтийского моря, Арктическом и Баренцевом регионах.-0-